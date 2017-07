Antibiotika einnehmen Besser nicht bis zum bitteren Ende

Die Welt hat ein Antibiotikaproblem. Immer mehr Keime sind resistent. Und das haben wir selbst mit verursacht und zwar durch übermäßigen gebrauch der Medikamente. Gegen Antibiotikaresistenzen hilft also: weniger Antibiotika. Und man könnte direkt beim Hausarzt anfangen, fordern Britische Infektionsexperten von der Brighton and Sussex Medical School und empfehlen, Antibiotika nur solange wie nötig zu nehmen und nicht bis zum bitteren Packungsende. Denn es gäbe keinen Beweis, dass eine kürzere Behandlung mit Antibiotika weniger effektiv sei oder die Bildung resistenter Bakterien fördere.

Gerd Glaeske ist Professor an der Universität in Bremen und Experte für Arzneimittelversorgungsforschung. Er findet diese Empfehlung gut und glaubt, dass sie leicht umzusetzen wäre. Dafür müsste sich der Arzt allerdings mehr Zeit für den Patienten nehmen. Bevor er sich entschließt Antibiotika zu verschreiben, sollte er immer einen so genannten Antibiogramm-Test machen, so Glaeske, “um zu prüfen, welcher Erreger ist hier maßgeblich für die Infektion, dann kann ich ein entsprechendes Antibiotikum auswählen.“ Auch während der Behandlung, wenn die Beschwerden abklingen, kann der Arzt mit dem Test erkennen, ob die Bakterien noch im Körper sind. Die Tabletten weiter zu nehmen, wäre dann überflüssig.