Stellen Sie sich eine mittelgroße Cremedose vor. Außen unspektakulär – innen vollgepackt mit medizinscher Hightech, weltweit einzigartig. Die Forscher an der medizinische Fakultät der TU Dresden nennen das Gerät deshalb “Bioreaktor“. Und der Bioreaktor könnte für Menschen mit Diabetes Typ 1 eine völlig neue Lebensqualität ermöglichen. Stefan Bornstein, der Direktor der Medizinischen Klinik an der Universitätsklinik Carl Gustav Carus, beschreibt es so.

In der Dose, also dem Bioreaktor, sind Zellen, die Insulin produzieren. Die können von Spendern oder auch von Schweinen stammen. Normalerweise würde der Körper solche Zellen abstoßen. Aber im Bioreaktor sind sie vor der Abwehrreaktion des Körpers geschützt. Und genau das ist die Idee, die dahinter steckt, so Prof. Bernstein, die “Zellen in einer Kammer zu verpacken, die sie vor dem eigenen Immunsystem schützt, aber andererseits Insulin durch die Membranen freisetzt, wie ein eigenes, insulinproduzierendes Organ.“