Lilit Flöther ist Schmerz- und Drogenspezialistin am Halleschen Universitätsklinikum in Kröllwitz. Als Anfang März klar wurde, dass Cannabis als Medikament anerkannt wird, begann sie sich Ihre Gedanken zu machen.

Flöther unterstreicht, dass Cannabis immer in Verbindung mit weiteren Standardtherapien angewendet wird. In diesem Fall wirkt Cannabis so, dass andere hochdosierte Medikamente, die sonst bei Schmerzschüben eingesetzt wurden, nicht mehr nötig sind. Der Patient fühlt sich insgesamt wohler und entspannter. Er ist einer von bisher zehn in Lillit Flöthers Ambulanz, die damit behandelt werden. Jeder Patient nimmt an einer bundesweiten Studie teil, denn die Ärzte wissen nur sehr wenig über Cannabis: