Poker ist ein faszinierendes Spiel um die menschliche Psyche, seine Verhaltensmuster und Irrationalitäten. Deshalb schien es ausgeschlossen, dass ein Computer einen erfahrenen Pokerspieler schlägt. Noch im vergangenen Jahr sagte einer der renommiertesten Wissenschaftler Deutschlands, Wolfgang Wahlster, Professor vom Forschungszentrum Künstliche Intelligenz (KI) auf den Medientagen in München: "Die Computer-Algorithmen können keine emotionale und keine soziale Intelligenz entwickeln." Ihnen gelinge es nicht, ein Pokerface aufzusetzen, geschweige denn zu bluffen, so der Forscher.

Professor Wahlster muss jetzt wohl umdenken. Nach zwanzig Tagen und 120.000 Partien der Pokervariante "Hold'em ohne Setz-Limit" hat die Computer-Software "Libratus" in einem experimentellen Poker-Wettbewerb haushoch gegen alle vier menschlichen Gegnern gewonnen. Die Pokerprofis Dong Kim, Jason Les, Jimmy Chou and Daniel McCauley haben in den Partien insgesamt über 1,7 Millionen Dollar gegen den Libratus verloren. Das ist ein Meilenstein für die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI).