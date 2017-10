Seit 25 Jahren forschen die Genetiker und Anthropologen am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig an den Beziehungen zwischen Neandertalern und modernen Menschen. Es ist ein Schwerpunkt ihrer Arbeit und immer wieder Stoff für neue Entdeckungen. So knackten die Leipziger 2014 weltweit als erste das Genom eines Neandertalers. Damit wiesen sie nach, dass z.B. unsere Diabetes mit Neandertaler-Genen zusammenhängt. Jetzt haben die Forscher herausgefunden, dass unser Neandertaler-Erbe sich auch auf andere Eigenschaften auswirkt, darunter Hautton, Haarfarbe, Schlaf, Stimmung und sogar, ob eine Person raucht oder nicht, wie es in einer Mitteilung des Instituts heißt.