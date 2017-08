Diese Szene kennen wir aus dutzenden Filmen. Sie (meistens) hat Liebeskummer, geht an den Tiefkühlschrank, holt die große Packung Eiscreme heraus, haut sich aufs Sofa und löffelt los. Und jetzt kommt die Wissenschaft und sagt: Völlig falsch. Denn die Trostschokolade und das Trosteis mit ihren Unmengen an Zucker erhöhen das Risiko von Depressionen - bei Männern und Frauen.

Die Studie stammt aus England. Anika Knüppel, die an der Uni Halle Ernährungswissenschaften studiert hat, hat sie im Rahmen eines EU-Projektes erstellt. Dafür wurden die Daten von 8.000 Menschen ausgewertet. Mit eindeutigem Ergebnis. Schluss also mit Schokolade?

Ernährungswissenschaftlerin Anika Knüppel. Bildrechte: Anika Knüppel

Wer täglich 70 Gramm Zucker isst, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit Depressionen zu bekommen, als Menschen die nur 30 Gramm essen, sagt die Wissenschaftlerin, die jetzt am University College London forscht. Doch jeder Mensch sei anders und eine grundsätzliche Regel gäbe es nicht. Die Forscher fischen noch im Trüben.

Was genau Zucker im Hirn macht, wissen sie nicht. Aber es gäbe Hypothesen. Z.B. wissen die Forscher durch Versuche mit Mäusen, dass Nahrung mit hohem Zuckeranteil beim Nervenwachstum Bereiche beeinflusst, die im Zusammenhang mit Depressionen stehen. Ein anderer Zusammenhang im Gehirn, so Knüppel, ist der Botenstoff Dopamin, der mit dem Geschmack von Süßem in Verbindung steht, aber auch mit Depressionen.