Neurowissenschaftler Alexander Soutschek interessierte sich in seiner Studie vor allem für die Aktivität im Gehirn, genauer gesagt im Striatum. Das Striatum im Großhirn gilt als das Belohnungssystem des Menschen: Es bewertet das Verhalten auf die möglichen Reaktionen hin. Wird eine Handlung positiv aufgenommen? Dann erfolgt eine 'Belohnung'. Im Striatum werden also Erwartungen bewertet. Soutschek zeigte, dass das Belohnungssystem bei Frauen stärker reagiert, wenn sie sich altruistisch verhalten. Männer werden 'belohnt', wenn sie sich egoistisch verhalten.

In einem zweiten Test stellten die Wissenschaftler die Probanden noch einmal vor die Wahl. Doch diesmal gaben sie ihnen ein Medikament, dass die Aktivität des Belohnungssystems hemmt. In der Kontrollgruppe bekamen die Studienteilnehmer ein Placebo, bevor sie sich entscheiden mussten. Die Ergebnisse überraschten die Wissenschaftler: Nachdem das Belohnungssystem vom Medikament gehemmt war, entschieden sich Frauen egoistischer und Männer altruistischer. Es gibt daher laut Soutschek keine im weiblichen oder männlichen Gehirn durch die Evolution verankerte Struktur, die das eine oder das andere Verhalten belohnt. Da sich das Belohnungssystem bei Frauen und Männern durch eine Pille umpolen lässt, ist es wahrscheinlich kulturell antrainiert.

Alexander Soutschek plädiert dafür, in wissenschaftlichen Studien zu Verhaltensweisen und neuronalen Aktivitäten den Unterschied zwischen Männern und Frauen nicht auszuklammern. Studien könnten genauer sein, wenn sie diesen Unterschied beibehielten. Übrigens sind Männer nicht per se egoistischer. Wenn in Studien Entscheidungen gefordert werden, bei denen es um soziale Anerkennung geht, dann entscheiden sich auch Männer für die altruistische Variante. Wenn das Gegenüber also mitbekommen wird, ob der Mann ihm Geld schenkt oder nicht, beeinflusst das die Entscheidung des Mannes zugunsten eines großzügigeren Verhaltens.