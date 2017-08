Die Nachricht geisterte seit Tagen durchs Netz: US-Forscher der Uni Portland sollen Genveränderungen an einem menschlichen Embryo vorgenommen haben. Heute nun kam die Bestätigung. Shoukhrat Mitalipov und sein Team von der Oregon Health and Science University in Portland haben bei menschlichen Embryonen einen Gendefekt behoben. Mit Hilfe der Genschere Crispr-Cas9 korrigierten sie eine Mutation, die zu Herzmuskelverdickung (Hypertrophe Kardiomyopathie) führt. Dabei gelang es ihnen nach eigenen Angaben, andere Erbgut-Teile nicht zu schädigen, wie sie im Fachmagazin “Nature“ schrieben. Mit dem Verfahren, so die Forscher, könne man eines Tages tausende Erbkrankheiten verhindern.

So gingen die Forscher vor

Für ihre Versuche injizierten die Forscher Spermien, die die Erbgutmutation besaßen, in gesunde Eizellen. Mit der Genschere CRISPR/Cas gelang es ihnen danach, den Erbgut-Doppelstrang an der mutierten Stelle aufzuschneiden. Insgesamt 58 Embryonen entwickelten sich nach der Befruchtung. Bei 42 von ihnen – das sind knapp drei Viertel – gelang es den Wissenschaftlern, die krankhafte Mutation zu entfernen. Die Versuche blieben auf das Laborstadium beschränkt. Keine der Eizellen wurde in eine Frau eingesetzt.

Wir müssen reden!

Die US-Forscher sind damit die ersten, denen solche Eingriffe an lebenden Embryos gelungen sind. Und das stößt die Debatte ganz neu an. Denn in Deutschland sind solche Versuche zwar verboten aber nicht aus ethischen Gründen, so Jochen Taupitz, der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrates gegenüber "3sat/nano“.

Der Gesetzgeber bezieht sich ausschließlich auf das Misserfolgsrisiko. Also darauf, dass man nicht weiß, was man anrichtet bei den zukünftigen Kindern. Jochen Taupitz, Deutscher Ethikrat