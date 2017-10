Eine Besonderheit des Experiments liegt darin, dass erfolgreich Fremdzellen implantiert wurden, die nicht vom Immunsystem des Körpers angegriffen werden können. Damit wären keine Medikamente mehr nötig, die das Immunsystem unterdrücken. Sobald der Blutzuckerspiegel steigt, produziert die künstliche Bauchspeicheldrüse mithilfe der Schweinezellen Insulin. Eine Membran schützt die körperfremden Zellen vor einer Immunreaktion des Körpers, lässt aber das produzierte Insulin in den Kreislauf. Den Forschern gelang es außerdem, die Fremdzellen über einen längeren Zeitraum am Leben zu halten. Dafür braucht der Bioreaktor Sauerstoff, der über einen Port zugeführt wird.

Die Studie ist das Ergebnis einer großangelegten Forschungskooperation. Der Bioreaktor wurde zusammen mit einer Biotechnologie-Firma aus Israel entwickelt. Getestet wurde der Schweinezellen-Reaktor dann im Göttinger Primatenzentrum an einem Rhesusaffen. Unterstützt wurden die Forscher außerdem von Kollegen des King’s College in London. In einem nächsten Schritt muss geprüft werden, ob die Schweinezellen auch bei Menschen implantiert werden dürfen. Der Ansatz wäre naheliegend: Schon lange erhalten Diabetespatienten von Schweinen produziertes Insulin. In Zukunft könnten sie es sogar im eigenen Körper produzieren.