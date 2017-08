Das Max-Planck-Instituts in Freiburg hat untersucht, ob und welchen Zusammenhang es zwischen Einbruchsprognosen und ihren darauf erfolgten polizeilichen Maßnahmen gibt. Dazu wurden Einbruchsdaten aus dem Winterhalbjahr 2015/2016 aus den Polizeipräsidien Karlsruhe und Stuttgart genutzt und mit den Fallzahlen aus Vergleichszeiträumen der Vorjahre verglichen. 183 PRECOBS-Prognosen wurden im Studienzeitraum erstellt. Ob und wie viele Einbrüche in als potenziell einbruchgefährdeten Regionen verhindert wurden, lässt sich nicht sagen. Und in ländlichen Gebieten, in denen Wohnungseinbrüche seltener als in Großstädten vorkommen, lohne sich der Einsatz gar nicht.