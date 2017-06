Ein 13-Jähriger, der etwa 54 Kilo wiegt, kann demnach etwas mehr als 160 Milligramm Koffein zu sich nehmen. Ein handelsüblicher Energy Drink in einer 250 Milliliter-Dose enthält etwa 80 Milligramm Koffein. Nach zwei Dosen hat der 15-Jährige sein Limit erreicht, mit weiteren Drinks bringt er seine Gesundheit in Gefahr. Ein zusätzliches Risiko entstehe, wenn Energy Drinks mit Alkohol kombiniert werden, so die Verbraucherschützer. Das ist vor allem bei jungen Erwachsenen sehr beliebt.