Mammut und viel Rohkost Essen wie der erste Mensch

Paleo-Ernährung ist im Trend! Wie die ersten Menschen in ihren Höhlen sollte man nur natürliche Kost essen: Gemüse, Fleisch und Fisch. Aber stand all das bei den ersten Europäern tastächlich auf der Speisekarte? Wissenschaftler des Senckenberg Center for Human Evolution and Palaeoenvironment (HEP) an der Universität Tübingen haben analysiert was unsere ersten Vorfahren wirklich gegessen haben. Und warum das womöglich zu Konflikten mit dem Neandertaler geführt haben könnte.