So lassen sich Fake News erkennen



Texte: Am besten ist es, sich auf Details zu konzentrieren. Namen von Personen oder Organisationen, die im Text vorkommen, sollten im Internet gesucht werden. Sind keine oder nur lückenhafte Informationen zu finden, kann das als Warnsignal gelten, dass sie gar nicht existieren. Um die Glaubwürdigkeit zu steigern, verweisen Fake News zudem oft auf etablierte Medien. Beinhaltet der Text Links, sollte daher die Originalquelle gelesen werden. Obacht, wenn der Verweis ins Nichts führt oder der zitierte Text einen anderen Tenor hat.

In der Klatschpresse haben Fake News Tradition und Methode

Bildrechte: IMAGO

Falschmeldungen sind jedoch kein reines Netzphänomen. Klatschzeitschriften etwa, die in Deutschland immerhin einige Millionen Leser erreichen, haben mit Blick auf die Verbreitung von Tatsachen einen wenig verlässlichen Ruf. Regelmäßig müssen sie Texte im Nachhinein schwärzen. So auch die "Freizeitwoche". Hollywood-Schauspielerin Sandra Bullock hatte eine einstweilige Verfügung gegen eine der auflagenstärksten deutschen Frauenzeitschriften erwirken lassen. Die hatte ein Interview mit der Schauspielerin veröffentlicht, in dem Bullock vermeintlich von ihrem neuen Freund schwärmte. Laut ihrer Anwältin hat sich die Schauspielerin jedoch nie mit der "Freizeitwoche" darüber unterhalten.

Das Mittel gegen Zeitungsenten: Journalistisches Handwerk

Schon immer fürchteten Journalisten die "Zeitungsente": Eine Nachricht, die schlecht recherchiert und deshalb falsch ist - oder bewusst gestreut wird, um falsche Tatsachenbehauptungen in die Welt zu setzen. Falsche Nachrichten blicken auf eine lange Historie zurück.



Im August 1835 veröffentlicht die "New York Sun" Bilder vom Mond. Grasende Bisons und Einhörner sind darauf zu sehen, Fledermausmenschen schweben durch die Luft. Die Zeitung beruft sich auf angebliche Beobachtungen des Astronomen John Herschel und bekommt große Aufmerksamkeit. Baptistische Missionare fordern gar, den Mondbewohnern das Evangelium näher zu bringen. Nach sechs Artikeln ist der "große Mond-Schwindel" vorbei.



Am 1. April 1998 sorgt der schottische Autor William Boyd in der Kunstwelt für Aufregung. Boyd präsentiert in einer New Yorker Galerie seine Biografie des Malers Nat Tate, in der auch Kunstwerke und Fotografien des "vergessenen Genies" abgedruckt sind. Größen aus Kunst und Medien zeigen sich begeistert über Tate, der nach seinem Selbstmord 1960 in Vergessenheit geraten war. Sie fallen herein auf Boyd, der mit der vermeintlichen Biografie eines erfundenen Künstlers und von ihm selbst gemalten Bildern dem Kunstbetrieb den Spiegel vorhalten wollte.

Fake News können gefährlich sein

Diese dreiste Falschaussage nutze 2016 die Brexit-Kampagne um die Briten zum EU Austritt zu bewegen. Mit Erfolg. Bildrechte: dpa

Einige Falschmeldungen waren jedoch weit folgenreicher als bloße Scherze. Am 30. Juli 1914 ist die Lage in Europa angespannt. Nach der Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand schlittert der Kontinent einem Krieg entgegen. Der russische Zar Nikolaus II. zögert noch, seine Truppen endgültig gegen das deutsche Reich in Stellung zu bringen. Teile der Armee hat er schon mobilisiert.

Journalisten erwarten nun eine Reaktion von Kaiser Wilhelm II.. Der "Berliner Lokal-Anzeiger" will nicht warten und lässt ein Extrablatt drucken - mit der falschen Nachricht, Wilhelm habe die sofortige Mobilmachung der Truppen befohlen. Obwohl die Zeitung später einen Rückzieher macht, ist die Nachricht in der Welt. Nikolaus II. ordnet die Generalmobilmachung an.