Wenn uns etwas weh tut oder uns etwas nicht gefällt, dann werden wir laut. Und meist ist das mit einem guten Fluch verbunden - "Verdammte Axt!“. Dass das eine körperliche Reaktion erzeugt, hat bereits vor einigen Jahren der Psychologe Dr. Richard Stephens von der Keele University (Staffordshire/Großbritannien) mit seinen Forschungen nachgewiesen. Bei seinem Test ließ er zwei Gruppen Probanden die Hände in eiskaltes Wasser halten. Die einen sollten fluchen, die anderen nicht. Ergebnis: Die Flucher hielten länger durch. Offenbar, so Stephens, erzeugte das Fluchen auch eine Reaktion im Körper.

Um das genauer zu erklären, forschte Stephens weiter. Seine neuen Experimente präsentierte er jetzt nach einem Bericht von ORF Science bei der Jahrestagung der britischen Psychologengesellschaft. In zwei Versuchen wollte er der Wirkung des Fluchens auf unseren Körper näher kommen. Zum einen setzte er 29 Probandinnen und Probanden auf Fahrradergometer. Sie sollten maximal treten. Im Versuch zwei ging es um die Kraft in den Händen. 52 Teilnehmer mussten so kräftig wie möglich auf Dynamometer drücken, die die Druckkraft in unseren Händen messen können.