Wenn die Mütter während der Schwangerschaft höhere Fluoridspiegel haben, entwickelt sich das Gehirn weniger gut. Das heißt, der Intelligenzquotient ist geringer als bei denen, wo der Fluoridspiegel der Mütter niedriger war. Also ist niedriges Fluorid günstig fürs Gehirn, hohes hemmt die Entwicklung.

Die Studie zeigt, dass Kinder, deren Mütter eine hohe Fluoridkonzentration hatten, dann im Schulalter einen auffallend niedrigen IQ hatten – sogar dann, wenn andere Einflussfaktoren herausgerechnet wurden. Insgesamt lagen ganze sechs IQ-Punkte zwischen der höchsten und der niedrigsten Fluorid-Konzentration. Der durchschnittliche IQ liegt bei 100 Punkten, ab 85 gilt man schon als lernbehindert.



Angesichts anderer Studien mit ähnlichen Ergebnissen, hält Schatz das Studienergebnis aus Mexiko für plausibel. "Es gibt auch eine Organisation in Amerika, welche das Fluor auf die Liste der giftigen Substanzen setzt", sagt er. Dennoch sei das Studienergebnis kein Grund zur Panik. Die Konzentration an Fluoriden, die wir in Deutschland normalerweise aufnehmen, ist unbedenklich, erklärt Schatz. Nur Schwangere sollten etwas aufpassen.