Über das Laufen gibt es alle möglichen und unmöglichen Statistiken, Studien und Umfragen. Gesundheitszeitschriften, Fitness- und Laufmagazine werfen nur so mit fremden und eigenen Erkenntnissen um sich. Eine Behauptung lautet, in einem roten Trikot habe man bessere Chancen, einen Lauf zu gewinnen.

Bildrechte: Universitätsklinikum Halle (Saale)

Professor Rene Schwesig, Sportwissenschaftler am Universitätsklinikum Halle ist skeptisch: "Da bleibt die Frage, welche Gemeinsamkeiten hatten die Sieger noch? Vielleicht hatten die auch alle blaue Schuhe an und dann lag es nicht an den roten Hemden, sondern an den blauen Schuhen. Oder vielleicht waren die einfach nur fitter und besser als die anderen und dann haben die in ihren Schrank gegriffen und da lag das rote Trikot oben."