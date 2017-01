So stellen die irischen Wissenschaftler das Gekröse in ihrer Veröffebntlichung dar.

So stellen die irischen Wissenschaftler das Gekröse in ihrer Veröffebntlichung dar. Bildrechte: RELX Intellectual Properties SA

Das Mesenterium entwickelt sich, laut Embryologie, nämlich als eine Platte, die man sich wie ein großes Bettlaken vorstellen kann. Dieses dockt dann an bestimmte Darmabschnitte an und befestigt sie in einer Drehbewegung an die Bauchdecke. Außerdem verlaufen im Mesenterium Gefäße, die den Darm versorgen, mit Blut zum Beispiel. Vor allem bekannt ist das Mesenterium aber für eins: Es beinhaltet Bauchfett. Diese Sorte Fett, die die Bierwampe ausmachen.