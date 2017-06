An Insomnie - so der medizinische Begriff für Schlaflosigkeit - leiden zahlreiche Menschen: Schätzungen zufolge sind allein in der Europäischen Union rund sieben Prozent aller Menschen von Ein- oder Durchschlafstörungen betroffen. In der Vergangenheit zeigte sich bereits, dass nicht nur Stress die Ursache dafür ist, dass man nachts kein Auge zubekommt: Bei Frauen scheint das Problem in rund 60 Prozent der Fälle vererbbar zu sein, bei Männern sind es rund 40 Prozent, heißt es in einer Mitteilung des Helmholtz Zentrums München.



Gemeinsam mit Forschern aus den Niederlanden und Island hat das Team von Professor Konrad Oexle vom Institut für Neurogenomik des Helmholtz Zentrums genauer nachgeforscht: In einer im Fachmagazin "Nature Genetics" publizierten Untersuchung haben sie mehrere Gene identifiziert, die uns den Schlaf rauben. Denn Schlaflosigkeit kann mehr als nur Müdigkeit zur Folge haben, so Oexle.