Ob Mononatriumglutamat, Dinatriuminosinat oder Dinatriumguanylat - Vorurteile gibt es viele, gerade bei Glutamat: Nervengift soll es sein, Alzheimer könnte es hervorrufen, Übergewicht befördern und dann ist da noch das “Chinarestaurant-Syndrom“. Mit diesem Syndrom kam Glutamat Ende der 1960er-Jahre zum ersten Mal in die Negativschlagzeilen. Ein massiver Imageschaden, so Thomas Henle, Professor für Lebensmittelchemie an der TU Dresden: “Man nennt es Chinarestaurant-Syndrom. Das beschreibt Symptome, die nach dem Genuss von chinesischem Essen auftraten. So was wie Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen und man hat dann geglaubt es auf den Konsum oder das Essen von Glutamat zurückführen zu können.“ Wissenschaftlich konnte der Zusammenhang aber nie belegt werden. Überhaupt sei der schlechte Ruf der Geschmacksverstärker ungerechtfertigt, so der Lebensmittelchemiker.