Eine Glutenunverträglichkeit ist kein Spaß. Wer etwa an der Zöliakie leidet, kämpft oft sein Leben lang gegen eine chronische Entzündung seines Darms. Bislang lassen sich die Auswirkungen der teilweise erblichen Krankheit ausschließlich mit einem radikalen Verzicht auf Gluten lindern. Gluten, das ist das sogenannte Klebstoffeiweiß in Körnern wie Weizen, Roggen oder Gerste. Wer es nicht verträgt, kann nur ganz spezielle Brotsorten essen, muss auf viele Frühstückszerealien verzichten und darf auch Teigwaren von Crèpe bis zu Nudeln und sogar Bier nur dann zu sich nehmen, wenn sie ohne Gluten hergestellt wurden.

Auch Bier enthält gewöhnlicherweise Gluten, sofern es nicht Glutenfrei gebraut wird. Bildrechte: dpa

In den USA verzichten allerdings auch mehr und mehr gesunde Menschen auf Gluten. Bei einer Umfrage im Jahr 2013 gab ein gutes Drittel der Befragten an, sie wollten den Weizenkleber teilweise oder gänzlich vermeiden. Auch in Deutschland greift nach einer Umfrage von 2015 fast jeder Zehnte zu glutenfreien Produkten. Glutenfrei ist hip - viele nehmen auch an, Gluten sei ungesund, führe zu Gewichtzunahme oder schädige das Herz. Tatsächlich aber ist wohl das Gegenteil richtig: Der freiwillige Verzicht auf Gluten könnte eher verstärkt zu Herzerkrankungen führen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Team von Forschern um Andrew Chan von der Harvard Medical School und Benjamin Lebwohl von der Columbia Universität in New York.