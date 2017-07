Es ist eine Meldung, die es mit großer Sicherheit auch zum G20-Gipfel nach Hamburg schaffen dürfte. Denn dort stehen auf Drängen von Deutschland Gesundheitsfragen und damit auch Antibiotikaresistenzen auf der Tagesordnung. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt: Die Geschlechtskrankheit Gonorrhoe, auch bekannt als "Tripper“, ist immer schwerer zu bekämpfen. Im Augenblick gebe es nur noch eine begrenzte Menge an Medikamenten, die dagegen wirken. In zahlreichen Industrieländern, darunter auch in Deutschland, seien Fälle von Gonorrhö aufgetreten, die gegen alle derzeit verwendeten Antibiotika resistent seien, sagte die bei der WHO zuständige Medizinerin Teodora Wi, heute in Genf.

Forscher untersuchen Gonorrhö an Zellen im Labor: Hier beobachten sie den Infektionsprozess., das Eindringen der Gonorrhö-Erreger in die Zelle. Bildrechte: dpa Ein Fall aus Deutschland war im vergangenen Herbst aufgetreten. Das Robert-Koch-Institut machte bereits damals darauf aufmerksam, dass seit 2014 eine zunehmende Resistenz von Gonokokken (Neisseria gonorrhoeae), den Gonorrhö-Erregern, beobachtet würde.



Um das zu untersuchen haben sich internationale Forscher in einem eigenen Gonokokken-Resistenz-Netzwerks GORENET zusammengeschlossen. Das Problem betreffe aber nicht nur Industrieländer, so WHO-Epertin Wi heute. Die Lage in den Entwicklungsländern sei vermutlich ähnlich, nur fehlten dort verlässliche Statistiken. Wi zufolge erkranken weltweit jährlich 78 Millionen Menschen an Gonorrhoe.

Vier von fünf Erkrankungen bleiben unerkannt

Infektionen mit Neisseria gonorrhoeae stehen damit nach Schätzungen der WHO an dritter Stelle der Häufigkeit sexuell übertragener Infektion in der Welt. Unbehandelt kann die Krankheit schwere Folgen haben, wie Unfruchtbarkeit oder Erblinden. Der Erreger kann zum Beispiel bei der Geburt von der Mutter auf das Baby übertragen werden. Gonorrhö, die bei Männern schmerzhaft und eitrig verläuft, kann bei Frauen oft nur durch geschultes medizinisches Personal entdeckt werden, so WHO-Medizinerin Wi. Vier von fünf Erkrankungen blieben daher unerkannt, schätzt die Weltgesundheitsorganisation.

Dagegen will die WHO mit einer Aufklärungskampagne vorgehen. Außerdem solle die Einführung eines neuen Antibiotikums beschleunigt werden. Die Lage sei ernst, erklärte der Direktor des gemeinsamen WHO-Programms gegen vernachlässigte Erkrankungen, Manica Balasegaram. Man werde daher auch prüfen, ob neue Kombinationen vorhandener Antibiotika Behandlungserfolge brächten. Am sichersten sei jedoch, die Übertragung von Gonorrhö durch den Gebrauch von Kondomen zu verhindern.