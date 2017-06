Zuerst dachte Detlev Müller an eine Grippe: Es fing mit Gliederschmerzen an, einer etwas erhöhten Temperatur, extremem Übelsein und Husten. Doch nach drei Tagen ging das Fieber schlagartig nach oben, erzählt er. Dann habe er fünf Tage lang mehr als 40 Grad Körpertemperatur gehabt. Der Zustand des 51-Jährigen verschlechterte sich rapide – bis hin zum Nierenversagen. Erst im Krankenhaus erkannten die Ärzte, dass er sich mit dem Hantavirus infiziert hat. Ein so extremer Krankheitsverlauf wie bei Detlev Müller ist selten. Dass das Virus nicht erkannt wird, passiert jedoch häufig, sagt Antje Bergmann vom Uniklinikum Dresden .

Übertragen wird das Virus durch Mäusekot. Bildrechte: IMAGO

Denn das Virus wird durch den Kot bestimmter Nagetiere übertragen. Wenn man sich im aufgewühlten Staub einer Region bewegt, in der sich die Mäuse zuhause fühlen, ist man eher gefährdet - so etwa in Buchenwäldern, denn die Mäuse fressen gerne Bucheckern. Der warme Winter und das reichhaltige Nahrungsangebot an Bucheckern und Eicheln haben in diesem Jahr zu einer besonders starken Vermehrung der Rötelmäuse geführt.



In Deutschland betrifft das vor allem die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Sachsen und Sachsen-Anhalt sind kaum betroffen, im vergangenen Jahr gab es insgesamt sechs Fälle. In Thüringen ist es im Westen des Landes etwas risikoreicher: Dort gab es 2017 schon acht Infektionen. Betroffen sind vor allem Jäger, Landwirte, Forstarbeiter und Soldaten. Die Gefahr einer Ansteckung besteht aber auch im Haushalt oder beim Schuppen aufräumen, sagt Virologe Jonas Schmidt-Chanasit.