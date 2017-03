Ein Biss der Sydney-Trichternetzspinne kann einen Menschen innerhalb von 15 Minuten töten. Deswegen arbeiten weltweit Wissenschaftler daran, dieses Gift zu analysieren. Forschern der Universität Queensland ist dabei aufgefallen, dass ein Molekül namens Hi1a einem künstlichen Wirkstoff ähnelt, der gerade in der Schlaganfallforschung erprobt wird. Sie haben sich entschlossen, die Wirkung des Hi1a zu testen und festgestellt, dass es weit effektiver vor Nervenschäden schützt, als der künstliche Wirkstoff.

Der Schlaganfall ist nach dem Herzinfarkt die zweithäufigste Todesursache weltweit. Zugrunde liegt dem Schlaganfall eine Durchblutungsstörung des Gehirns - entweder ausgelöst durch eine Verstopfung oder durch den Riss einer Ader. Die Folge: die betroffenen Hirnregionen werden nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Die Nervenzellen reagieren darauf und versuchen Energie ohne Sauersoff zu produzieren, mittels der anaeroben Glykolyse. Das funktioniert zwar eine Zeit lang, hat aber den Nebeneffekt, dass Säure als Abfallprodukt entsteht. Diese Säure kann die Nervenzellen unwiederbringlich abtöten, was zu den bekannten Lähmungen und oftmals auch zum Tod des Betroffenen führt.

Das Molekül Hi1a aus dem Gift der australischen Trichterspinne verhindert, dass die Säure über entsprechende Ionenkanäle in die Nervenzellen gelangt und diese absterben. In einer Reihe von Tierversuchen konnte das Team um Glenn King von der Universität Queensland zeigen, dass durch die Verabreichung von Hi1a zwei Stunden nach dem Schlaganfall rund 80% des Nervenschadens verhindert werden können. Hi1a war sogar acht Stunden nach dem Schlaganfall noch so wirksam, dass rund 65% der Nerven erhalten blieben.