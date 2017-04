"Das neue an diesem System ist, dass alle Komponenten bei der Operation unter die Haut gebracht werden, beziehungsweise in den Knochen eingearbeitet und von außen nicht mehr sichtbar sind. Die größte Herausforderung ist aber die mechanische Justierung des Schwingers an der Gehörknöchelkette. Sie müssen sich vorstellen Hammer, Amboss und Steigbügel sind an Bändern aufgehangen und feine schwingende Systeme, das Trommelfell treibt das Ganze an, deswegen kommt es darauf an, dort mit äußerster Präzision so anzukoppeln, dass die Gehörknöchelchen sich nicht verstimmen."