"Öffentliche Gesundheitssysteme, die auf Evidenz basieren, sollten homöopathische Produkte und Praktiken nur dann erstatten, wenn sie nachweislich wirksam und sicher sind.“ So steht es in der Stellungnahme. Bisher gebe es allerdings keine wissenschaftlich reproduzierbaren Beweise dafür, dass homöopathische Mittel über den Placebo-Effekt hinaus wirken. Der österreichische Pharmazie-Experte Helmut Denk, der an der Studie mitgewirkt hat, verlangt daher genau dies zu kennzeichnen.

Homöopathie ist in Deutschland weit verbreitet. 70 Prozent der Deutschen, so Recherchen von MDR exakt, möchten, dass die Krankenkassen entsprechende Behandlungen erstatten. Mehr als zwei Drittel der Patienten bezahlen aktuell aus eigener Tasche. Für Kritiker wie den Palliativmediziner Dr. Benedikt Matenaer ein großes Problem. Wenn solche Leistungen in den Katalog der Kassen aufgenommen werden, dann wird dieses Verfahren "geadelt". Und dann, so Matenaer, besteht die reale Gefahr, dass Patienten sie auch bei schweren Erkrankungen benutzen, "so nach dem Motto: Es wird ja von der Kasse bezahlt, dann muss ja auch was dran sein".