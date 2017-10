Und auch Wissenschaftler aus Mitteldeutschland sind bei der Mensch-Hunde-Forschung dabei. Bis vor einigen Jahren war dafür Leipzig das Zentrum. Am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie untersuchte eine Forschergruppe unter anderem das Verhalten der Tiere mit dem Schwerpunkt Kommunikation Hund-Mensch. Eine der interessantesten Entdeckungen machten die Forscher, als sie herausfinden wollten, ob Hunde verstehen, was andere sehen oder nicht sehen können. Kriegten sie also mit, dass beispielsweise der Mensch einen Gegenstand nicht sehen konnte, den sie sahen? Die Antwort lieferten die Hunde beim Test mit verbotenem Futter. Es zeigte sich, dass sie verbotenes Futter öfter fraßen, wenn sie wussten, dass der Mensch sie dabei nicht sehen konnte.