Eine Stadtoase in Leipzig - Annalinde. Wir alle suchen die ruhigen und erholsamen Orte in der Großstadt. Bildrechte: Anna-Lena Maul

Gegen den Lärm in der Großstadt Die Landkarte der ruhigen Orte

Die Straßenbahn rattert, die Autos rauschen vorbei und dann ist da auch noch eine Großbaustelle an der Ecke: In unseren Städten ist es laut – zu laut. Denn der Lärm macht uns krank. Deshalb will eine Berliner Wissenschaftlerin Orte der Ruhe finden, also Plätze in der Stadt, die wir als ruhig und erholsam empfinden. Und damit die Landkarte der Ruhe schnell wächst, kann ihr jeder Hobbyforscher einfach via Smartphone-App dabei helfen.

von Kristin Kielon