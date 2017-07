Untersuchung von Kaffeeproben Bildrechte: IMAGO

Warum Kaffeetrinker nun genau länger leben, bleibt also offen. Unendliche viele Faktoren spielen für die Wirkung von Kaffee eine Rolle: Zum einen besteht er aus mehr als 800 Substanzen. Zum anderen sind da die Herkunft der Kaffeebohnen, wie kurz oder lang sie geröstet werden, wie sie zubereitet werden, die Zusammensetzung des Wasser, mit dem das Pulver aufgebrüht wird... Jeder Faktor an sich sowie das Zusammenspiel bestimmter Details können also die Wirkungsweise von Kaffee beeinflussen und verändern. All das zu testen und auszuwerten ist aufwändig und teuer. Gesichert sind Wissenschaftler Wätjen zufolge allein Aussagen zur Wirkung von Koffein.