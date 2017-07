Michael Douglas ist vermutlich einer der prominentesten Kehlkopfkrebs-Patienten. Er selbst sagte, dass Rauchen und Alkohol als Ursachen bei ihm möglich seien. Selbst Oralsex könne eine Ursache für diesen Krebs sein, so der Schauspieler in einem Interview 2013, nachdem er die Krankheit besiegt hatte. Dabei bezog er sich offenbar auf die Aussage der Pathologin Margaret Stanley von der Universität Cambridge. Sie hatte in einer wissenschaftlichen Veröffentlichung 2012 geschrieben, dass humane Papilloviren (HPV), wie sie beim Oralsex übertragen werden können, die Hauptursache für Mandel- oder Zungenkrebs seien. Mediziner der Uni Leipzig haben jetzt allerdings eine ganz andere Ursache gefunden.

Eine Stimmprothese, die Menschen nach einer Kehlkopfkrebsoperation hilft, wieder zu sprechen. Bildrechte: dpa Kopf-Hals-Karzinom – also zum Beispiel Kehlkopf-Krebs oder Mundhöhlen-Krebs. Daran erkranken pro Jahr zwischen zwölf und 20 von 100.000 Menschen. Und Prof. Andreas Dietz, Direktor der HNO-Klinik der Uni Leipzig, stellt sich viele Fragen.

“Wenn Sie sich dann mal gegenüberhalten: Von den 100.000, wie viele rauchen da? Dann ist das natürlich ein wesentlich größerer Anteil. Und warum kriegen gerade diese zwölf bis 20 diesen Tumor und die anderen nicht?“

Also haben Dietz und seine Kollegen nachgeforscht. Und sie fanden heraus: Es liegt in diesem Fall an den Genen, sie bestimmen die individuelle Krebs-Empfänglichkeit. Soll heißen: Es gibt Menschen, die erkranken leichter an Krebs im Hals-Kopf-Bereich, als andere. Für solche Tumor-Typen ist der Nachweis den Wissenschaftlern zufolge neu. Für ihre Studie untersuchten sie bei 90 Krebspatienten die Erbinformation der weißen Blutkörperchen und sammelten weitere Daten.

Bildrechte: Johannes Schiller Wie sie gelebt haben, wie sie geraucht, wie sie getrunken haben. Wir haben sie also wirklich durchleuchtet in jeder Beziehung. Wir haben sehr minutiös ihre Therapieverläufe, ihre Überlebenskurven und konnten das vergleichen mit einem großen Pool an gesunden Patienten. Prof. Andreas Dietz, Direktor der HNO-Klinik der Uni Leipzig

Die Forscher stellten fest: Der Einfluss der Gene ist offenbar sogar größer, als der von Umwelteinflüssen. Also zum Beispiel von Alkohol oder Tabak. Das soll aber nicht heißen, dass jemand mit guten Genen nun sorgenfrei Rauchen darf, erklärt Dietz. “Kann also sein, dass in dieser Gen-Konstellation möglicherweise der Kelch Kehlkopf-Krebs an dem Starkraucher vorbeigeht, aber dann kriegt er irgendwas anderes.“ Etwas anderes, damit meint Dietz die anderen Erkrankungen, die mit Tabak und Zigaretten zu tun haben und die er aufzählt: “Lungenkrebs, Herzinfarkt, Brustkrebs, eine ganze Menge von Krebserkrankungen.“

Gene, Umwelt, Zufall

Krebs entsteht, wenn eine gesunde Zelle mutiert und als bösartige Krebs-Zelle zu wuchern beginnt. Warum das geschieht, versteht die Wissenschaft immer besser. Prof. Andreas Trumpp vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg nennt die drei Komponenten, die für Krebs entscheidend sind: Erstens die Gene, zweitens Umwelteinflüsse wie Rauchen und drittens spielt auch der Zufall eine Rolle. Und diese drei Komponenten, so Trumpp, lassen sich nur schwer voneinander trennen, spielen in gewisser Art und Weise zusammen.

Bildrechte: dkfz.de Es ist sehr kompliziert, denn Krebs entsteht nicht von heute auf morgen, sondern über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte im Körper. So dass alle drei Komponenten wahrscheinlich eine Rolle spielen. Prof. Andreas Trumpp, Deutsches Krebsforschungszentrum in Heidelberg

Seine Gene kann der Mensch nicht ändern, den Zufall auch nicht. Bleiben also nur Umwelteinflüsse und Lebensstil. Deren Rolle hängt stark vom jeweiligen Krebs-Typ ab. Bei Hirntumoren, sagt Trumpp, spielen Umwelteinflüsse zum Beispiel keine Rolle. Bei einem anderen Krebs-Typ sind sie dagegen besonders groß. “Beim Lungenkrebs zum Beispiel wissen wir, dass der Umwelteinfluss Rauchen einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit hat, an Lungenkrebs zu erkranken.“ Aber: Es gibt eben auch Raucher, die nie Lungenkrebs bekommen. Und Nicht-Raucher, die trotzdem an Lungenkrebs erkranken.