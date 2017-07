Was die Forscher herausgefunden haben, dürfte die Schwammhersteller glücklich machen. Denn 1. haben sie in neuen Schwämmen keine Bakterien gefunden. Und 2. bringt heiß Auswaschen oder in die Mikrowelle legen nichts. Im Gegenteil. In diesen Schwämmen fanden die Wissenschaftler besonders viele pathogene, also krankheitserregende Keime. Sie gehen davon aus, dass die Reinigung zwar zu einer kurzfristigen Verminderung der Keimzahl führen kann; in den schnell wieder hoch wachsenden Gemeinschaften dominieren dann aber offensichtlich immer stärker die potentiell pathogenen Bakterien, vermutlich aufgrund einer höheren Stresstoleranz.