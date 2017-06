Die Kirche des fliegenden Spaghettimonsters

Wie andere Religionen hat die Persiflage natürlich zentrale "Glaubensinhalte". So lehnen die Pastafari - wie sich Anhänger des fliegenden Spaghettimonsters selbst nennen - Dogmen jeglicher Art ab. In ihren Augen sind die ursprünglichen Anhänger ihrer Religion Piraten. Die Lebensmaxime der Gläubigen: What Would A Pirate Do? (Was würde ein Pirat tun?) Ihre Gebete beenden sie mit dem Wort "Ramen", der Name einer bekannten japanische Nudelsuppe.



Und dann hat "Prophet" Henderson in seinem Buch "Das Evangelium des Fliegenden Spaghettimonsters" auch noch acht "Gebote" festgelegt. Doch da die Pastafari gemäß ihrer Religion Dogmen ablehnen, heißen sie hier die acht "Mir wär’s wirklich lieber, du würdest nicht …" - und die wurden vom Spaghettimonster gepredigt. Die darin erklärten Grundsätze sprechen sich unter anderem gegen Diskriminierung, Vorurteile, religiöse Dogmen, Nötigung und Frauenfeindlichkeit aus. Und Nummer acht beschreibt eine abgewandelte Form der Goldenen Regel: Es fordert zur Freien Liebe und dem Gebrauch von Kondomen auf.