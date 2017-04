Im Duell der Außenseiter geht es um mehr als einen einfachen Sieg: Wird Borussia Mönchengladbach oder die Eintracht aus Frankfurt ins Finale des DFB-Pokals einziehen? In so einem wichtigen Spiel haben die Entscheidungen des Schiedsrichters besondere Konsequenzen. Umso größer ist auch der Druck, der auf dem Unparteiischen lastet. Ausgerechnet in solchen Situationen senden Schiedsrichter eher Zeichen von Unsicherheit, sagt Philip Furley von der Deutschen Sporthochschule Köln.

Gerade bei schwierigen Entscheidungen, ganz viele Leute schauen zu, kommt irgendwas in ihrem nonverbalen Verhalten raus, was sie eigentlich verbergen wollen. Es ist schwierig, in gewissen Situationen sein nonverbales Verhalten so zu kontrollieren, wie man es gerne machen würde. Philip Furley, Deutsche Sporthochschule

Der Kölner Furley und ein Wissenschaftler der Universität Heidelberg haben in einer Studie ihre Probanden Videos von Bundesliga-Schiedsrichtern bewerten lassen. Dabei kam heraus, dass die Körpersprache von Unparteiischen bei schwierigen Entscheidungen mehr Unsicherheit signalisiert als bei einfachen Pfiffen. Eine Folge dieser Unsicherheits-Signale kann sein, dass sie das Spiel beeinflussen, so die Studie. Denn wenn ein Schiedsrichter unsicher wirkt, reklamieren die Spieler häufiger.

Unsicherer Schiedsrichter? Das nutzen viele Spieler sofort aus. Für Forscher Furley gehört es zur Natur des Menschen, Unsicherheit zu signalisieren. Das sei ein während der Evolution gelerntes Verhalten: "In Konfrontationssituationen war es sinnvoll, dem Gegenüber zu zeigen, wenn wir unterlegen sind, um vielleicht weitere, lebensbedrohliche Situationen zu vermeiden." Und das sei bis heute so geblieben - auch, wenn es nicht um Leben und Tod gehe. Der Körper sende manchmal Unsicherheits-Signale ausgerechnet dann, wenn Menschen bewusst versuchten, ihre Körpersprache unter großem Druck zu kontrollieren, so Furley. Das könne eben dann passieren, wenn Fußballer einen Elfmeter schießen müssen oder, wenn Schiedsrichter entscheiden, ob sie Strafstoß geben. Es könne aber genauso gut in jedem Vorstellungsgespräch passieren, sagt der Sportwissenschaftler. "Ein Verhalten kann für die Entwicklung einer Spezies sinnvoll sein, im modernen Leben kann es aber Nachteile bringen."



Eindeutige Signale für Unsicherheit, wie es sie zum Beispiel für Angst gibt, zeige der Mensch nicht, sagt Furley. Es gehe wohl eher um eine Mischung aus verschiedenen, unterschwelligen Zeichen - zum Beispiel fallende Schultern oder ein leicht sinkender Kopf.

Üben, üben, üben!

Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Knut Kircher ist sich der Wirkung seiner Körpersprache auf dem Platz immer bewusst gewesen, erzählt er. "Körpersprache ist ein sehr wichtiges Instrument, um Entscheidungen zu vermitteln und Botschaften zu senden." Sie habe seiner Meinung nach sogar mehr Anteil an einer erfolgreichen Spielleitung als die Sprache. Deshalb müsse ein Schiedsrichter dieses Instrumentarium einüben wie ein Violinist das Geigenspiel.



Knut Kircher war 15 Jahre Bundesliga-Schiedsrichter, galt als einer der besten. Wenn es Probleme gab, so erzählt er, habe er sich hinterfragt: "Bist du sicher aufgetreten? Hattest du einen sicheren Stand? Hast du dich gradlinig artikuliert? Oder war das wackelig? Hattest du Blickkontakt mit demjenigen, oder hast du weggeschaut?" Reflexion, Feedback und Spielerfahrung hätten seine Körpersprache geformt, sagt er. Bis zum Schluss.

Zaudern gilt nicht

Auf dem Fußballplatz bleibt dem Schiedsrichter oft kaum Zeit zu überlegen, es geht oft nur um Sekunden und um ein Bauchgefühl. Zaudern ist für Unparteiische ein Tabu: Gerade bei strittigen Szenen, etwa wenn ein Angreifer im Strafraum fällt, muss der Schiri sofort entscheiden, ob es ein Foul, eine Schwalbe oder gar nichts war. Wer sich schnell entscheidet, der wirkt sicher, sagt Ex-Schiedsrichter Kircher.

In dem Moment fällt die Entscheidung nach links oder nach rechts. Sie entscheiden spontan nach bestem Wissen und Gewissen. Knut Kircher, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter

Was bleibt sind die kleinen Signale. Doch können die wirklich verhindert werden? "Da wird schon sehr viel gemacht", so Kircher. Auf Lehrgängen werde immer an Körpersprache gefeilt, Psychologen und persönliche Trainer würden während der Saison beraten. Der Deutsche-Fußball-Bund schult seine Schiedsrichter, lässt auf seinen Bewertungsbögen für die Schiedsrichterleistung auch den Punkt "Körpersprache" bewerten. Doch Hilfe ist in Sicht: Ab der nächsten Bundesliga-Saison sind Schiedsrichter mit einem Assistenten via Headset verbunden, der in Köln sitzt und das Spiel verfolgt. Bei strittigen Szenen kann der Video-Referee die Zeitlupe anschauen und den Schiri auf dem Spielfeld beraten.

Strategien, die auch neben dem Platz wirken

Was in großen Drucksituationen auf dem Fußballplatz funktioniert, kann auch in anderen Alltags-Situationen helfen: Wer seine Körpersprache zu einem gewissen Maß kontrolliert einsetzen kann, wirkt sicher, obwohl er es vielleicht gar nicht ist. Körpersprache-Trainer empfehlen schon ein paar einfache Punkte, die dafür sorgen, dass wir selbstsicherer wirken:

1. Kopf hoch!

Wer an sich glaubt, geht mit erhobenem Haupt durchs Leben. Deshalb raten Fachleute wie die US-Amerikanerin Lillian Glass dazu, einfach immer so zu tun, als müsste man eine Krone auf dem Kopf behalten. Denn dann richtet man seine Aufmerksamkeit nach oben und nicht nach unten - in Richtung Tisch oder Füße. Das lässt uns sofort selbstsicherer wirken.

2. Gerade stehen!

Körpersprache-Trainer wie die Schweizerin Irene Orda beschreibt die Position, in der wir am selbstbewusstesten wirken als aufrechte Position: Wirbelsäule aufrichten, das Brustbein anheben. Diese Position lässt den eigenen Körper etwas größer wirken, signalisiert aber in erster Linie: Ich stehe zu mir. Diese Pose erweckt Vertrauen und demonstriert Autorität. Was sich unnatürlich anfühlen mag, wirkt auf andere einfach nur präsenter. Wer dagegen das Brustbein senkt, die Schultern einzieht und den Kopf senkt, zieht sich zurück und macht sich kleiner. Diese Schutzbewegung macht zwar sympathisch, wirkt aber eben in erster Linie schüchtern.



3. Hände aus den Taschen!

Einer der schwerwiegendsten Fehler, wenn man selbstbewusst wirken will, ist es, die Hände in den Hosen- oder Jackentaschen zu verstecken, sagen Körpersprache-Trainer. Auch, wenn man gerade nicht redet, sollten sie nie dort landen. Denn unsere Hände verbergen wir meist dann, wenn wir nervös sind. Hände in den Taschen vermitteln dem Gegenüber also direkt, dass man sich unwohl oder eben unsicher fühlt.



4. Blickkontakt halten!

Der Punkt, der für unsichere Menschen wohl am schwersten ist: Blickkontakt zum Gesprächspartner halten ist unerlässlich. Jemandem in die Augen zu sehen, schafft nämlich Vertrauen. Außerdem signalisiert es Selbstsicherheit, wenn man direkt in dessen Augen schaut. Wir sind nämlich eher gewillt, jemandem zu folgen, der einen festen und starken Blick hat, als jemandem, der betreten und unsicher wegschaut.