Beispiel Imprägnierspray. Die Nanopartikel schweben lange in der Luft und können so eingeatmet werden. Eigentlich filtert die Lunge Schadstoffe heraus, wir husten sie dann aus, aber das gelingt bei den kleinen Partikeln nicht immer. Durchdringen sie die Zellwände können sie zu Entzündungen der Zellen führen. "Und entzündliche Strukturen in Zellen führen häufig zu Krebs“, so Rolf Buschmann vom BUND.

Forscher an der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin untersuchen, welche Nanopartikel besonders gefährlich sind. Neben der Größe ist vor allem die Form entscheidend für die Wirkung der Nanopartikel.