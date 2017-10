Ja! In den heruntergefallenen Blättern stecken kaum noch wichtige Nährstoffe. Proteine, Kohlenhydrate und Fette werden zusammen mit Mineralien vorm Abstoßen den Blättern entzogen und an bestimmten Orten der Wurzel und des Stammes gespeichert. Je mehr Stoffe aus den Blättern abtransportiert werden, desto weniger verliert die Pflanze. Vorsicht geboten ist außerdem bei geschlossenen Laubdecken. Sind Rasen oder andere Pflanzen komplett überdeckt, können sie faulig werden. Laub, das mit Schädlingen oder Krankheiten wie Mehltau befallen ist, muss auf jeden Fall entfernt werden, damit die Pflanze im Frühjahr eine Chance hat, sich ohne Befall wieder auszubreiten. Besonders gilt das für Kastanien und die im Laub überwinternden Kastanienminiermotten.

Nein! Heruntergefallenes Laub bietet Lebensraum für unzählige Mikroorganismen und Insekten, die für den natürlichen Stoffkreislauf wichtig sind: Käfer, Asseln, Würmer, Schnecken und Tausendfüßler, deren Stoffwechselprodukte und Blattreste von Pilzen und Bakterien biologisch zu Humus abgebaut werden. Humus ist reich an Mineralstoffen und ist für das Baumwachstum und die Blätterbildung sehr wichtig. In Laubhügeln finden außerdem Igel, Frösche und Kröten einen Schutz vor Frost. Eine luftdurchlässige Laubdecke kann darüber hinaus Schutz für kälteempfindliche Pflanzen sein und das Wachstum von Unkraut eindämmen. Nicht immer ist der Griff zum Laubbläser ratsam.

Viele Kommunen bieten die Entsorgung des Laubes über den Biomüll oder die Wertstoffhöfe an. Ein hoher Anteil des Laubes wird dann über Kompostanlagen entsorgt. Schätzungen zufolge bleiben jedes Jahr in Nordwesteuropa rund 34 Mio. Tonnen Restbiomasse aus Landschafts- und Stadtpflege ungenutzt. Die Abfälle könnten aber auch weiter genutzt werden. Eine Projektgruppe an der Uni Kassel hat sich beispielsweise zum Ziel gesetzt, die Energie des Laubes zu nutzen und daraus Aktivkohle für Kläranlagen herzustellen.

Das herunterfallende Laub sorgt einer Theorie zufolge dafür, dass die Erde sich im Herbst und Winter schneller dreht als im Frühjahr und Sommer, wie unsere Kollegen vom SWR herausgefunden haben. Der Grund: Weil das Laub nicht mehr an den Bäumen hängt, sondern am Boden liegt, ist es näher an der Erdachse, wodurch die Erde sich schneller drehen kann – ganz wie eine Eiskunstläuferin, die bei einer Pirouette die Arme an den Körper legt. Zwar ist auf der Südhalbkugel Sommer, wenn im Norden Winter ist: Im globalen Süden gibt es aber weniger Laubwaldflächen als im Norden. Die Änderung beträgt Berechnungen der Uni Bonn zufolge aber nur wenige Nanosekunden am Tag.