Diese Stammzellen, die wir verwenden, sind induzierte Stammzellen. Das heißt, (…) man kann einer Person eine kleine Hautprobe entnehmen. Diese Hautzellen kann man umprogrammieren in Stammzellen und das sind diese induzierten Stammzellen und die wachsen in der Petrischale und das ist quasi eine zweidimensionale Kultur – also einfach nur auf einer Ebene wachsen diese Zellen.

Barbara Treutlein, Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie, Leipzig