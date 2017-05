Zudem ist unklar, ob die Veranlagung zur Magersucht auf nur einem Gen liegt oder die Gengruppe zusammen wirkt, so Hinney. “Das ist eben noch sehr in den Anfängen. Wenn man so will Grundlagenforschung.“ Aber schon die Gengruppe gibt Hinweise darauf, womit Magersucht im Körper zusammenhängen könnte. Dafür verglichen die Wissenschaftler ihre Ergebnisse mit anderen Studien, die diesen Genen bereits Merkmale zugeordnet hatten, jenseits der Magersuchtstörung.