Die Masern gehen um in Europa. In Italien gilt jetzt nach schweren Masernfällen eine Impfpflicht. In Deutschland sollen sich Eltern in Zukunft beraten lassen müssen. Wer das nicht tut, könnte in der Kita Probleme bekommen. Das Robert-Koch-Institut, Deutschlands nationale Seuchenschutzbehörde, empfiehlt aber nicht nur Kindern eine Impfung: Vor allem junge Erwachsene im Alter von 18 bis 44 Jahren sollten prüfen, ob sie zwei- oder wenigstens einmal gegen die Viren geimpft wurden. "Masern sind keine Kinderkrankheit“, sagt Sprecherin Susanne Glasmacher.