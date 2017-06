Die Forscher des Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) in Seattle, das zur dortigen University of Washington gehört, beschäftigen sich seit langem mit Zahlen, Fakten und Daten rings um die Gesundheit. Jetzt haben sie bei der Auswertung dieser Daten errechnet, dass fast jeder dritte Mensch auf der Welt übergewichtig ist. In Zahlen: 108 Millionen Kinder und 604 Millionen Erwachsene waren im Jahr 2015 fettleibig. Spitzenreiter bei den Kindern sind die USA, bei Erwachsenen ist es Ägypten. Der Prozentsatz fettleibiger Menschen hat sich laut der Studie von 1980 bis 2015 in mehr als 70 Ländern verdoppelt.