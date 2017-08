Eine Streptokokken-Infektionen nach einem Mückenstich - ist das also möglich? Professor Arne C. Rodloff vom Institut für Medizinische Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie Leipzig sagt im Gespräch mit MDR Wissen: "Es ist das Kratzen, mit dem wir den Bakterien Tür und Tor für eine Infektion öffnen." Immer dann, wenn die Haut durchstoßen wird, wird der Weg für Dreckpartikel und Bakterien ins Körperinnere frei. So ist zum Beispiel auch nach einem Wespenstich eine Streptokokken-Infektion möglich. Nur – jeder Körper reagiert anders auf einen Insektenstich und das lässt sich tatsächlich nicht vorhersagen:

Das findet man leider erst bei solchen Gelegenheiten heraus. Es gibt kleine Störungen im Immunsystem, die sich bei solchen Gelegenheiten zeigen. Das ist Schicksal – es kann den einen treffen, den anderen nicht. Prof. Arne C. Rodloff

Professor Arne Rodloff, Uniklinik Leipzig Bildrechte: Stefan Straube/UKL Aber es muss nicht zwingend so tragisch enden wie im geschilderten Fall in Köln: "Wenn der Mückenstich am nächsten Tag dick und rot und vielleicht größer geworden ist. Dann kann man antibiotisch behandeln, nach 24 oder 48 Stunden muss man mal gucken," rät Rudloff. Infektiologe Stefan Zimmermann von der Uniklinik Heidelberg setzt hinzu: "Auch wenn sich an der Einstichstelle Eiter bildet oder wie bei der Kölner Patientin Allgemeinsymptome - kaltschweißige Haut, Schwindelgefühl und starke Gliederschmerzen - auftreten, ist ein Arztbesuch anzuraten".

Übertragen Mücken Streptokokken?

Die Mücken selbst sind in aller Regel nicht Träger von Streptokokken, sondern können die Bakterien auf der Haut eines Menschen beim Stechen oder Saugversuch aufnehmen und dann bei einem zweiten Stich übertragen, erläutert Infektologe Stefan Zimmermann von der Uniklik Heidelberg. Möglich ist ihm zufolge auch auch, dass die Bakterien auf der Haut des Gestochenen schon vorhanden sind und durch den Saugakt in die Blutbahn gelangen.