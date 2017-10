Wissenschaft und Sexualität – wer dieses Geschäft betreibt, muss sich etwas einfallen lassen. US-Forscherin Dr. Nan Wise hat das bei ihren Untersuchungen an der Rutger University Newark/USA oft erlebt. Wenn man Frauen dazu bringen will, in einer großen, brummenden Röhre für die Wissenschaft einen Orgasmus zu bekommen, bedarf es einiger Überzeugungskunst. Und man muss frische Bettlaken dabei haben. "Jetzt bin ich die Wäschefrau und gleichzeitig Projektleiterin", beschrieb sie das in einem Gastbeitrag für die Zeitschrift "The Atlantic". Doch die Anstrengungen haben sich gelohnt. Denn sie und ihr Team wissen jetzt, was im weiblichen Gehirn passiert und stellten damit frühere Forschungen auf den Kopf.