Die Kinder entwickeln dann über diese Lungenentzündung eine Atemnot, die können nicht mehr gut Sauerstoff aufnehmen. Das sind aber Krankheitsbilder, die in die Intensivmedizin gehören, die also nicht einfach so in der KITA eine Stunde husten. Das ist kein sekundäres Ertrinken.

Heike Teichler, Kinderärztin