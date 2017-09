Krebsforscher raten: Nach dem Rauchen: Hände waschen!

So sollte man auf dem Balkon rauchen: Mütze auf, Jacke an. Und wer dann wieder in die Wohnung oder ins Haus geht und mit kleinen Kindern zu tun hat, sollte sich dann erst einmal die Hände waschen. Auf den ersten Blick scheinbar kuriose Ratschläge aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg an Raucher, die Kinder haben. Was steckt dahinter?