Bildrechte: Oleg Kuchar/Photo Museum Ulm

1937 gruben Archäologen in der Schwäbischen Alb, in einer Höhle bei Hohlenstein-Stadel östlich von Ulm, Knochen aus. 80 Jahre lagen die Fossilien in Ulm, bis die Forscher aus Tübingen und Jena sie genauer unter die Lupe nahmen.



"Zu Anfang wussten wir nicht, was uns erwartet“, so Cosimo Posth vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Doch der erfahrene Archäogenetiker ahnte bereits, dass es sich um einen Neandertalerknochen handeln könnte. Die Struktur, die Morphologie der Knochenoberfläche deutete bereits darauf hin.