Es ist wieder ein Schritt auf einem langen Weg. Das Ziel: Ein Medikament gegen Alzheimer. Daran arbeiten Forscher in Halle seit nunmehr 15 Jahren. Mittlerweile im Verbund der halleschen Firma Probiodrug AG mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und dem Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie IZI. Gerade erst haben sie eine Studie erfolgreich abgeschlossen, die gezeigt hat, dass ein von ihnen entwickelter Wirkstoff ein Enzym blockiert, dass das für Alzheimer verantwortliche Eiweiß in den Hirnzellen entstehen lässt.

Denn Alzheimer entsteht, so die Forscher, wenn sich bestimmte schädliche Ablagerungen im Gehirn bilden. "Besonders gefährlich ist hierbei eine speziell modifizierte Art des Beta-Amyloid-Peptids. Diese verklumpen aufgrund ihrer Struktur sehr schnell und lagern sich dann im Gehirn ab", so Prof. Dr. Milton T. Stubbs vom Institut für Biochemie und Biotechnologie der MLU.

Der Antikörper-Wirkstoff, den die Forscher in ihrer neuen Studie (erschienen in der internationalen Fachzeitschrift "Journal of Biological Chemistry") beschreiben, ergänzt nach eigenen Angaben die bisherigen Ansätze. Er solle dann wirken, wenn die gefährlichen Peptide bereits im Körper gebildet wurden, so Dr. Inge Lues, Chief Development Officer bei Probiodrug und Co-Autorin der Publikation.