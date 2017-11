Übermüdete Menschen reagieren langsamer, weil ihre Neuronen ein Nickerchen machen. So könnte man das umschreiben, was israelische Forscher der Universität Tel Aviv bei Forschungen an Epilepsie-Patienten zufällig entdeckt haben. "Körperliche Müdigkeit raubt den Neuronen die Fähigkeit, korrekt zu arbeiten", erklärte Itzhak Fried dem Magazin "Nature Magazine". Seine Forschungen belegen, dass die Nervenzellen im Schläfenlappen bei zunehmender Ermüdung immer langsamer reagieren und ihre Signale an andere Neuronen immer langsamer weitergeben.