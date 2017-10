Werner Güth Güth wurde 1944 in Rudolstadt geboren, wuchs aber im Westen auf. 1994 kehrte er zurück in den Osten – zuerst zur Humboldt-Uni Berlin, 2001 als Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Wirtschaftssystemen in Jena. Als das Institut vor einigen Jahren einen neuen Forschungs-Auftrag erhielt, wechselte er 2014 zur Frankfurt School of Finance and Management. 2016 ging er in den Ruhestand.