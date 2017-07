Weniger Passivraucher = weniger Lungenkrebs – so könnte man den Kern der Studie der Wissenschaftler des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) zusammenfassen. Sie haben Untersuchungen von 1994 neuen Zahlen aus dem Jahr 2012 gegenübergestellt. Das Ergebnis: Starben 1994 rund 400 Menschen an Lungenkrebs durch Passivrauchen, so waren es 2012 nur 167.

"Trotz der Alterung der Bevölkerung und einem daraus folgenden Anstieg der Krebstodesfälle insgesamt sind damit deutlich weniger Todesfälle an Lungenkrebs durch Passivrauchen als vor 20 Jahren zu beklagen. Dieser positive Trend sollte durch weitere Maßnahmen im Bereich des Nichtraucherschutzes gestärkt werden“, sagt Prof. Dr. Heiko Becher, Studienleiter und Direktor des Instituts für Medizinische Biometrie und Epidemiologie des UKE. Insgesamt, so die Hamburger Wissenschaftler, waren im Jahr 2012 ein Viertel der nichtrauchenden Frauen und etwa 40 Prozent der nichtrauchenden Männer Passivrauch ausgesetzt. Bei der letzten Risikobewertung von Passivrauchen im Jahr 1994 waren noch etwa 60 Prozent der Männer und 70 Prozent der Frauen dem Qualm ausgesetzt.

Die Zahlen bestätigen, was Wirtschaftswissenschaftler der Universitäten Halle und Erlangen bei ihren Studien im Frühjahr 2017 herausgefunden hatten. Nichtraucher fühlen sich seit Einführung der Rauchverbote gesünder. Nur die Raucher haben damit Stress, so die Forscher.

Der positive Trend der sinkenden Lungenkrebstodesfälle nach Passivrauchen zeigt sich auch bei den Gesamterkrankungen – zumindest bei den Männern. Zwar ist Lungenkrebs weiterhin die häufigste zum Tode führende Krebskrankheit, so das Deutsche Krebsforschungszentrum. Allerdings sinken die Zahlen seit Jahren deutlich. Trotzdem hat sich die Gesamtzahl der Todesfälle durch Lungenkrebs in den vergangenen Jahren kaum geändert. Das liegt daran, dass immer mehr Frauen an Lungenkrebs sterben. Die Deutsche Krebsgesellschaft befürchtet, dass Lungenkrebs in deisem Jahr erstmals Brustkrebs als tödlichste Krebserkrankung bei Frauen ablösen wird.