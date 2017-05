Neue Verhütungsmethode Naturstoff legt die Spermien lahm

Hauptinhalt

Üble Stimmungsschwankungen, Depressionen und im schlimmsten Fall sogar eine Thrombose: Wer hormonelle Verhütungsmittel wie die Pille nimmt, hat mitunter mit heftigen Nebenwirkungen zu kämpfen. Doch das könnte bald ein Ende haben: Dank Heilpflanzen aus der traditionellen Naturmedizin. In denen haben Forscherinnen der University of California in Berkeley Stoffe gefunden, die den Spermien den letzten Kick rauben – und so womöglich herkömmliche Verhütungsmittel überflüssig machen können.

von Kristin Kielon