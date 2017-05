Können wir fit bleiben, ohne zu trainieren? Was ist mit Menschen, die zu schwach, zu alt oder aus anderen Gründen nicht in der Lage sind, Ausdauersport zu machen? “Wir Menschen sind für Bewegung gemacht, aber wir bekommen nicht genug“, so Prof. Ronald Evans, Chef-Autor der Studie. Mit den bekannten Folgen: Diabetes, Herz- Kreiskauferkrankungen. Deshalb stellten sich die Mediziner und Genspezialisten am Salt Institute in La Jolla (San Diego/USA) die Frage: Lässt sich der Trainingseffekt durch einen Wirkstoff ersetzen? Und die Antwort, die sie gefunden haben, ist ja.