Das wollten Wetzel und ihr Team überprüfen. Ist Narzissmus als Charaktereigenschaft tatsächlich auf dem Vormarsch? Die Wissenschaftler haben dafür Fragebögen ausgewertet, die in den USA seit dreißig Jahren regulär an Studierende gestellt werden. Von Interesse waren dabei drei Aspekte: Führungsverhalten, also ob man Führungspositionen anstrebt, Eitelkeit und Anspruchsdenken, sprich: ob man sich anderen überlegen fühlt. Die Daten lieferten dazu überraschende Ergebnisse, so Eunike Wetzel: